Экспорт из Украины в марте сократился на 52,4%

Основным фактором сокращения стал экспорт продовольственных товаров, который снизился на 54,7% преимущественно из-за сокращения экспорта зерновых (на 53,5%).

Экспорт товаров из Украины в марте 2022 года из-за военных действий уменьшился на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сократился на 65,2%. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что объемы экспорта товаров составили 2,3 миллиарда долларов. Основным фактором сокращения стал экспорт продовольственных товаров, который снизился на 54,7% преимущественно из-за сокращения экспорта зерновых (на 53,5%).

Что касается импорта товаров, то его объемы составили 2 миллиарда долларов.

Также в НБУ сообщили, что объемы энергетического импорта увеличились на 4,5%, а объемы неэнергетического импорта сократились на 75,9%.

Ранее сообщалось, что экспорт аграрной продукции в марте составил 842 млн долларов против 1,9 млрд долларов годом ранее, но фактический результат на самом деле значительно меньше.

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