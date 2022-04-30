Почта
 

Экспорт из Украины в марте сократился на 52,4%

Основным фактором сокращения стал экспорт продовольственных товаров, который снизился на 54,7% преимущественно из-за сокращения экспорта зерновых (на 53,5%).
Экспорт из Украины в марте сократился на 52,4%

Экспорт товаров из Украины в марте 2022 года из-за военных действий уменьшился на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сократился на 65,2%. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что объемы экспорта товаров составили 2,3 миллиарда долларов. Основным фактором сокращения стал экспорт продовольственных товаров, который снизился на 54,7% преимущественно из-за сокращения экспорта зерновых (на 53,5%).

Что касается импорта товаров, то его объемы составили 2 миллиарда долларов.

Также в НБУ сообщили, что объемы энергетического импорта увеличились на 4,5%, а объемы неэнергетического импорта сократились на 75,9%.

Ранее сообщалось, что экспорт аграрной продукции в марте составил 842 млн долларов против 1,9 млрд долларов годом ранее, но фактический результат на самом деле значительно меньше.

Украина нашла пути для экспорта - Шмыгаль

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK