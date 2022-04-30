Соцсети реагируют мемами на визит Джоли во Львов
Визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов в субботу, 30 апреля, вызвал ажиотаж. Кинозвезду заметили в обычной кофейне, видеокадры из которой быстро стали мемами в соцсетях.
По данным ВВС со ссылкой на пресс-службу актрисы, Джоли, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ (фонд помощи детям ООН) приехала в Украину, чтобы на месте понять потребности пострадавших детей. Ее визит - это частная гуманитарная миссия.
Как известно, актриса посетила больницу, где лечат детей, пострадавших от обстрелов и взрывов, центр для детей и молодежи с инвалидностью, пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами.
Кроме того, актриса посетила Львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и побеседовала с ними.
Cмотрите фотогалерею: Соцсети реагируют мемами на визит Джоли во Львов
Ранее голливудский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный по фильмам Мистер и Миссис Смит и Идентификация Борна, прибыл в Украину, чтобы снять фильм о войне.
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