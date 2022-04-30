Кинозвезда прибыла в Украину с частным визитом, чтобы на месте понять нужды детей, пострадавших от войны, отметили в ее пресс-службе.

Визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов в субботу, 30 апреля, вызвал ажиотаж. Кинозвезду заметили в обычной кофейне, видеокадры из которой быстро стали мемами в соцсетях.

По данным ВВС со ссылкой на пресс-службу актрисы, Джоли, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ (фонд помощи детям ООН) приехала в Украину, чтобы на месте понять потребности пострадавших детей. Ее визит - это частная гуманитарная миссия.

Как известно, актриса посетила больницу, где лечат детей, пострадавших от обстрелов и взрывов, центр для детей и молодежи с инвалидностью, пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами.

Кроме того, актриса посетила Львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и побеседовала с ними.

Cмотрите фотогалерею: Соцсети реагируют мемами на визит Джоли во Львов

Ранее голливудский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный по фильмам Мистер и Миссис Смит и Идентификация Борна, прибыл в Украину, чтобы снять фильм о войне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet