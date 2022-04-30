На Донбассе ВСУ уничтожили более 80 оккупантов

Подразделения противовоздушной обороны сбили два российских самолета Су-25 и четыре беспилотника.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 30 апреля украинские защитники отбили девять атак врага. Захватчики понесли серьезные потери. Об этом информируют в штабе Операции объединенных сил.

Так, в ходе боевых действий ВСУ уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и пять автомобилей врага, в том числе два топливозаправщика.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

В свою очередь бойцы оперативно-тактической группировки Восток сообщают, что за день отбили шесть атак российской армии и уничтожили 81 российского солдата. Потери врага в военной технике составляют:

танки - 3

БМП - 6

БТР - 5

минометный расчет - 1

АТТ - 5

самолетов - 1

БПЛА - 1

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и активно проводят разведку. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, а в отдельных местах наносят контрудары.

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