Зеленский: Ждем решения по эмбарго на нефть из РФ

Украинский лидер предложил вводить санкции и против каждого государства, которое будет помогать России торговать нефтью.

Президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 30 апреля, выступил с видеобращением по итогам 66-го дня войны.

Так, глава государства отметил, что украинское руководство активно общается с партнерами для усиления санкций против РФ - за Мариуполь, за все разрушенные города и общины, за военные преступления против украинцев, за ракетные и авиаудары по территории Украины.

"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых нефтяных смесей", - сказал он.

При этом Зеленский предложил вводить санкции и против каждого государства, которое будет помогать РФ торговать нефтью.

"Любое спонсорство в интересах российской военной террористической машины должно прекратиться", - подчеркнул украинский лидер.

Также глава государства сообщил о переговорах с французским, британским и швейцарским лидерами, темами которых стали гуманитарная и оборонная помощь Украине, а также ситуация на фронте и послевоенное восстановление нашего государства.

Ранее официальный Киев предложил союзникам механизм вторичных санкций против РФ, который позволит подвести под ограничения посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

Германия готова поддержать эмбарго на импорт нефти из РФ - СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet