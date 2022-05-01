Зеленский: Ждем решения по эмбарго на нефть из РФ
Президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 30 апреля, выступил с видеобращением по итогам 66-го дня войны.
Так, глава государства отметил, что украинское руководство активно общается с партнерами для усиления санкций против РФ - за Мариуполь, за все разрушенные города и общины, за военные преступления против украинцев, за ракетные и авиаудары по территории Украины.
"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых нефтяных смесей", - сказал он.
При этом Зеленский предложил вводить санкции и против каждого государства, которое будет помогать РФ торговать нефтью.
"Любое спонсорство в интересах российской военной террористической машины должно прекратиться", - подчеркнул украинский лидер.
Также глава государства сообщил о переговорах с французским, британским и швейцарским лидерами, темами которых стали гуманитарная и оборонная помощь Украине, а также ситуация на фронте и послевоенное восстановление нашего государства.
Ранее официальный Киев предложил союзникам механизм вторичных санкций против РФ, который позволит подвести под ограничения посредников, причастных к подсанкционным компаниям.
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