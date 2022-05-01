На Сумщине мэра Бурыни и его пособников задержали за коллаборационизм

Злоумышленники поддерживали действия российской армии в период оккупации и обеспечивали ее жильем, горючим и продуктами питания.

В Конотопском районе Сумской области за сотрудничество с российскими оккупантами задержаны глава городского совета Бурыни, его заместитель и депутат горсовета. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следователей, указанные лица, организовавшись в устойчивое объединение, осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора, и обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания.

По факту госизмены злоумышленникам сообщили о подозрении (ч.4, 6 ст. 111-1 УК). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, двух жителей села Залесье в Броварском районе Киевской области подозревают в госизмене и умышленном убийстве во время оккупации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet