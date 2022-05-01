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Защитники Стугной уничтожили четыре вражеских танка за 180 секунд

Противотанковый ракетный комплекс отечественного производства активно используется ВСУ против захватчиков.
Защитники Стугной уничтожили четыре вражеских танка за 180 секунд

В Сети в субботу, 30 апреля, появилось видео, на котором показано уничтожение военными ВСУ российских танков с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства Стугна.

Как указано, автором ролика является волонтер Роман Доник. На видео видно, как оператор Стугны за три минуты уничтожает четыре единицы вражеской военной техники.

Ранее в ВСУ показали, как с расстояния 4,5 км ликвидировали ракетой Стугна вражеский танк Т-72.

 

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