В Кабмине озвучили сроки передачи ЕС второй анкеты

В Брюсселе не возникло вопросов к первой части заполненного Киевом опросника на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Украина готовится передать вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены Евросоюза к концу следующей недели. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона в субботу, 30 апреля.

По ее словам, в Брюсселе не возникло дополнительных вопросов к первой части заполненной Киевом анкеты.

"Мы проговаривали с европейскими коллегами, как мы завершаем часть технической работы над анкетой. Та часть документов, которую мы передали, - она уже обработана Европейским Союзом. Дополнительных вопросов к тем материалам, которые мы передали, нет. Работа была оценена достаточно высоко", - уточнила чиновник.

Также Стефанишина отметила, что украинская сторона рассчитывает получить статус кандидата в члены ЕС на следующей встрече лидеров сообщества - в июне текущего года.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Теперь в Брюсселе ждут вторую ее часть.

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