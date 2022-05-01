В Мариуполе россияне убили больше людей, чем фашисты во Вторую мировую

Под оккупацией немецкой армии город находился почти два года, под оккупацией военных РФ - два месяца.

За два месяца оккупации российские войска убили в Мариуполе больше жителей, чем немцы за два года во Вторую мировую войну. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

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"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев. ... Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия РФ целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - сказал он.

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По данным Бойченко, с начала войны российские захватчики насильно вывезли на территорию страны-агрессора более 40 тысяч человек - столько вывезли фашисты за все годы Второй мировой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии назвали условие для снятия санкций с России.

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