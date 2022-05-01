Джоли пришлось бежать в укрытие во Львове

Пользователи соцсетей активно публикуют фото- и видеоматериалы с известной американской актрисой в Украине.

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита во Львов в субботу, 30 апреля, вынуждена была бежать в укрытие, когда в городе раздался сигнал воздушной тревоги. Соответсвующее видео появилось в Сети.

Так, по данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, киноактриса посетила Львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и побеседовала с ними.

Когда Джоли была на вокзале, началась воздушная тревога. Она вместе с другими людьми бежала, куда указали волонтеры. На вопрос "Страшно ли вам?" ответила: "Нет, нет, я в порядке".

Также пользователи Сети обнародовали фото и видео, на которых показано, как американка расплакалась во время встречи с переселенцами, как играет с ребенком в интернате и беседует с пожилой женщиной посреди улицы.

Как сообщалось, визит Анджелины Джоли в Украину стал темой десятков мемов.

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