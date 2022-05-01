За день над Украиной сбили два российских самолета

Вражеские штурмовики Су-25 были уничтожены с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Стингер.

За сутки 30 апреля украинские защитники поразили девять воздушных целей врага. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Так, защитники сбили два российских штурмовика Су-25 и семь беспилотников.

"Все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов. Су-25 оккупантов - сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов Стингер", - отметили в командовании.

Как сообщалось, оба вражеских самолета уничтожены в небе над Донбассом.

Ранее в Харьковской области украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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