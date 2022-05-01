В Приднестровье подготовили газету с призывом к Путину о помощи

Тираж готовились распространить 2 мая, однако украинские военные заявляют, что теперь действия врага дискредитированы.

На территории оккупированной российскими силами части Молдовы - Приднестровья - готовятся выпустить газету, на страницах которой жители региона якобы просят президента РФ о "помощи в защите от ВСУ". Об этом в ночь на воскресенье, 1 мая, сообщило командование Юг.

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"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке - тираже газеты Приднестровье от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", - говорится в сводке.

Фото газеты / t.me/oko_xx

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В то же время в Сети появилось фото будущего, "экстренного", выпуска упомянутого издания.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем.

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