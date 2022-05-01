Итоги 30.04: Эффективная атака и Джоли во Львове

Возле Изюма уничтожены два российских пункта управления; Анджелина Джоли приехала в Украину. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Харьковщине ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов

В Изюмском районе Харьковской области украинские военнослужащие нанесли удар по двум пунктам управления российской армии - штабу ВДВ и штабу второй общевойсковой армии. В результате были уничтожены от 400 до 600 оккупантов, большинство из которых носили звание старшего офицера. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ очень хорошо сбили противнику темп.

Джоли посетила Украину с частным визитом

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов в рамках частной гуманитарной миссии. В ходе визита она на Львовском вокзале встретила поезд с эвакуированными украинцами, посетила больницу, где лечат детей, пострадавших от обстрелов и взрывов, и центр для детей и молодежи с инвалидностью, а также пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами.

В результате обмена домой вернулись 14 пленных украинцев

Украина и Россия провели очередной обмен пленными, по итогам которого домой вернулись 14 украинцев - семь военных и семь гражданских. При этом одна из военных женщин пребывает на пятом месяце беременности.

Россия выпустила три ракеты по Одессе

Российские войска нанесли очередной удар по Одессе. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом Бастион были выпущены три противокорабельные ракеты Оникс, которые попали во взлетно-посадочную полосу аэропорта Одесса. Полоса разрушена полностью. Пострадавших нет.

В Харьковской области четыре населенных пункта вернулись под контроль ВСУ

Украинские военные вернули свой под контроль четыре села в Харьковской области. В результате наступления подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над селами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.

Генпрокуратура объявила о подозрении главе СБ России

В Офисе генерального прокурора сообщили, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на внеочередном заседании СБ 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

С Азовстали удалось эвакуировать часть людей

В Мариуполе с Азовстали удалось вывезти 20 человек, среди которых женщины и дети. Согласно договоренности, гражданских должны были отправить в Запорожье. По словам бойцов Азова, обе стороны придерживались режима тишины.

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