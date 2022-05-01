Почта
 

Опубликован график эвакуационных поездов на 1 мая

Для выезда мирного населения из Запорожской и Донецкой областей запланированы рейсы со станций в Покровске и Запорожье.
Опубликован график эвакуационных поездов на 1 мая

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 1 мая. Информация об этом появилась на сайте компании.

Подчеркивается, что время отправления может меняться.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 - Львов;
14:30 – 220/219 Львов - Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр.

Напомним, в субботу, 30 апреля, в Мариуполе из Азовстали удалось вывезти 20 человек, среди которых женщины и дети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK