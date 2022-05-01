В Херсонской области оккупанты похитили старосту села - депутат

Колонна оккупантов заехала в село Змиевка Бериславского района и устроила обыски в частных усадьбах, сообщают в местном паблике "Новости Берислава".

В селе Змиевка Херсонской области российские террористы похитили старосту села Николая Куривчака, известного своей проукраинской позицией. Об этом в субботу, 30 апреля, заявил депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко.

На Facebook-странице "Новости Берислава" сообщается, что колонна оккупантов заехала в село и устроила обыски в частных усадьбах. Они в частности пытались снять украинский флаг.

"Обрезали трос и попытались сбить флаг Украины с флагштока, трясли флагшток минут 15, и флаг продолжал висеть на своем месте. Орки, не осилив украинский флаг, поехали дальше", - отмечается в сообщении.

В настоящее время связи с похищенным старостой нет.

Напомним, Россия готовится провести в Херсонской области постановочный "референдум".

Как сообщала омбудсмен Людмила Денисова, на период референдума оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд, а также отключить всю связь.

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