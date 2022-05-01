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На Донбассе за сутки отбито девять атак врага

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей.
На Донбассе за сутки отбито девять атак врага

Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. Об этом в утренней сводке воскресенья, 1 мая, сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасываются снятые с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Подразделения вооруженных сил республики продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины, - сообщают в Генштабе.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

Отмечается сложная ситуация на Слобожанском направлении: группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается наносить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют блокировку украинских сил в определенных районах.

На Кураховском направлении враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка - Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

По сведениям Генштаба, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили девять воздушных целей врага: два самолета Су-25 и семь БПЛА.

Сообщается также, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

Напомним, в субботу, 30 апреля, появилось видео, на котором показано уничтожение военными ВСУ российских танков с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства Стугна. За три минуты было уничтожено четыре танка.

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