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Мэра, его зама и депутата горсовета на Сумщине подозревают в измене

Во время оккупации территории Буринской общины Конотопского района Сумской области эти люди согласились на сотрудничество с государством-агрессором, сообщают в Офисе Генпрокурора.
Мэра, его зама и депутата горсовета на Сумщине подозревают в измене

Буринский городской голова Сумской области, его заместитель и депутат горсовета уведомлены о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации территории Буринской общины Конотопского района Сумской области эти люди согласились на сотрудничество с государством-агрессором: передавали необходимые оккупантам сведения, обеспечивали их жильем, горючим и продуктами.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Некоторые СМИ сообщают, что буринский городской голова может оказаться не предателем, а жертвой политического заказа, но  эта информация официально не подтверждена.

Напомним, в селе Змиевка Херсонской области российские террористы похитили старосту села Николая Куривчака, известного своей проукраинской позицией. 

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