Оккупанты готовят новые провокации на Луганщине

Глава Луганской ОВА Гайдай считает, что российские диверсанты попытаются прорваться в тыл украинцев под видом волонтеров. Для этого они могут воспользоваться формой ВСУ и транспортом с пометками "Волонтеры".

Российские диверсанты попытаются прорваться в тыл украинцев под видом волонтеров. Об этом во время телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Глава ОВА отметил, что у россиян есть форма украинских военных, на оккупированных территориях они могут завладеть гумтранспортом, устроить провокации на блокпоста или заходить вглубь свободных городов для убийств военных и гражданских.

"Они похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с пометками "Волонтеры". И будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, вредить там", - сообщил Гайдай.

Гайдай считает, что для таких провокаций может быть использован автобус с надписью "Школьный", пропавший накануне по дороге в Попасную.

Напомним, на Донбассе за сутки отбито девять атак врага. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей.

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