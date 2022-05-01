Украина официально закрыла несколько морских портов
В Украине официально закрывают несколько морских портов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон будут закрыты до возобновления контроля над ними Украиной", - сообщает Министерство инфраструктуры.
Приказ принят в связи с тем, что в оккупированных портах невозможно осуществлять обслуживание судов и пассажиров.
Напомним, Украина начала экспорт зерна через румынский порт. Из-за войны Россией были заблокированы украинские порты, в результате четвертый по величине экспортер зерна в мире был вынужден отправлять грузы поездами через западную границу или через небольшие речные порты на Дунае в Румынию.
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