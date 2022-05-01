Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Нэнси Пелоси на встрече заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Соединенные Штаты - лидер мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" - подчеркнул Зеленский.

Нэнси Пелоси на встрече заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

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Напомним, глава британского правительства подтвердил свои намерения всеми силами помочь Киеву выиграть войну с российскими захватчиками.

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