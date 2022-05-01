В Херсонской и Запорожской областях восстанавливают связь - Минцифры

Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в Херсонсокй и Запорожской областях.

Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской области уже ведутся. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что связи и интернета нет в Херсоне, Каховском районе, а также в Новотроицкой и Чаплинской общинах.

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