Враг снизил интенсивность обстрелов, но не стоит терять бдительность, сообщает глава ОВА. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину.

За сутки россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщается, что пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. За сутки один человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, есть один пострадавший. На фото – последствия длительных обстрелов Дергачева", - сообщает Синегубов.

Cмотрите фотогалерею: За сутки Харьков трижды подвергался обстрелам

Напомним, в Харькове обстреляли больницу и жилые дома.

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