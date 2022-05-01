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За сутки Харьков трижды подвергался обстрелам

Враг снизил интенсивность обстрелов, но не стоит терять бдительность, сообщает глава ОВА. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину.
За сутки Харьков трижды подвергался обстрелам

За сутки россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщается, что пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. За сутки один человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, есть один пострадавший. На фото – последствия длительных обстрелов Дергачева", - сообщает Синегубов. 

Напомним, в Харькове обстреляли больницу и жилые дома.

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