В 119 населенных пунктах Киевской области возобновлена подача воды

Из-за отсутствия электричества без централизованного водоснабжения остаются четыре населенных пункта Иванковской общины: Джерела, Кухари, Варовск, Олизаровка.

В Киевской области, по состоянию на 1 мая, полностью или частично возобновлено централизованное водоснабжение в 119 населенных пунктах. Об этом сообщил глава областной Военной администрации Александр Павлюк.

Из-за отсутствия электричества без централизованного водоснабжения остаются четыре населенных пункта Иванковской общины: Джерела, Кухари, Варовск, Олизаровка.

“В указанных населенных пунктах люди имеют возможность пользоваться водой из колодцев. А между тем, работы по восстановлению водоснабжения продолжаются”, - сообщил Павлюк.

Напомним, в Киевской области на российском взрывном устройстве подорвалась ремонтная бригада энергетиков ДТЭК, один сотрудник погиб, двое - в больнице.

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