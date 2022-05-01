Разрушены склады агропредприятия в Синельниковском районе. Люди в следствие обстрела не пострадали, сообщает глава ОВА.

Вражеская ракета попала в склады агропредприятия в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Сообщается, что вследствие обстрела люди не пострадали.

"Днепропетровщина. 1 мая. У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятия. Один пустой, другой - с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", - сообщает Резниченко.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области обстрелян агросклад

Напомним, в результате обстрелов Криворожского района Днепропетровской области пострадали элеватор и трансформаторный энергоблок в районе города Зеленодольск.

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