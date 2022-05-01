Начальника Генштаба РФ Герасимова могли ранить в Украине

В воскресенье, 1 мая, украинские военные в районе Изюма нанесли удар по месту, где находился штаб 2 армии ВС РФ, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграме.

"Час назад что-то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе 2 армии оккупантов", — сообщил Герасимов.

В месте удара находится ставка начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Ранее, по данным СМИ, он специально прибыл в Изюм для руководства наступлением на Славянск.

В штабе на момент удара находилось около 40 офицеров от майора до полковника. Телеграм-канал Утро Февраля утверждает, что известно о 20 погибших среди офицеров, а также большое количество рядового состава.

По данным Телеграм-канала Генерал СВР, Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости, осколок извлечен, опасности для жизни нет.

Напомним, что в российском Белгороде, 1 мая, очевидцы сообщают о серии взрывов неустановленного происхождения.