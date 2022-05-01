На Укрзализныцю началась кибератака
Кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию, но могут быть проблемы с покупкой электронных билетов.
Национальный железнодорожный перевозчик Укрзалізниця заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.
"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", - сообщили в пресс-службе УЗ.
В компании работают над отражением атак и устранением проблем.
В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.
Напомним, с начала войны с Россией погибли 54 сотрудника железной дороги.
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