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На Укрзализныцю началась кибератака

Кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию, но могут быть проблемы с покупкой электронных билетов.
На Укрзализныцю началась кибератака

 

Национальный железнодорожный перевозчик Укрзалізниця заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", - сообщили в пресс-службе УЗ.

В компании работают над отражением атак и устранением проблем.

В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.

Напомним, с начала войны с Россией погибли 54 сотрудника железной дороги.
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