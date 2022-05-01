С Азовстали началась эвакуация

Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную Украине территорию, их ждут в Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН.

"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - отметил Зеленский.

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что переговоры при содействии ООН, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента успешно закончились договоренностью по проведению операции по спасению гражданских в бункерах Азовстали. В первую группу гражданских, которых эвакуируют, попали дети, женщины и пожилые люди.

Как сообщалось, накануне с Азовстали эвакуировали 20 женщин и детей. Согласно договоренности, их должны были отправить в Запорожье.

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