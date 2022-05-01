В МИД РФ говорят, что Джоли "позвали" в Украину специально

Спикер российского МИДа убеждена, что мир якобы не обращает внимания на уничтожение Мариуполя российскими оккупантами и блокировку гражданского населения в бункерах завода Азовстали.

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что посла доброй воли ООН Анджелину Джоли "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации гражданских из Мариуполя.

"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от Азовстали", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Такие попытки "перебить повестку" очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм".

Пресс-секретарь российского МИДа убеждена, что мир якобы не обращает внимания на уничтожение Мариуполя российскими оккупантами и блокировку гражданского населения в бункерах завода Азовстали.

Дескать, Россия была готова эвакуировать украинских граждан на свою территорию. Будто бы ООН и международные организации, по словам Захаровой, убедились в том, что эвакуацию не могут осуществить из-за Украины, а не из-за России.

Напомним, что голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита во Львов в субботу, 30 апреля, вынуждена была бежать в укрытие, когда в городе раздался сигнал воздушной тревоги.