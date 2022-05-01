Труханов призывает одесситов не возвращаться в город

За время войны из Одессы уехали около 200 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — но отметил, что многие местные жители возвращаются с приближением курортного сезона.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью изданию LB , что из города уехали около 200 тысяч жителей, некоторые уже возвращаются, однако власти предостерегают — опасность не прошла.

По словам Труханова, многие местные жители возвращаются с приближением курортного сезона.

"К сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно. Ну, знаете как — лето, море, все хотят отдыхать, заскучали по своему городу, по атмосфере и едут. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях, о безопасности", — объяснил он во время интервью и предостерег других украинцев от поездки на любимый курорт.

Кроме того, мэр отметил, что привычного отдыха из-за войны не будет: и побережье, и акватория вблизи Одессы заминированы. Он рассказал, что после затопления российского крейсера Москва угроза с моря уменьшилась — хотя и не исчезла полностью. Однако сейчас защитники области активно укрепляют сухопутные подступы к региону, чтобы россияне не смогли добраться до Одессы со стороны Вознесенска, Николаева и Херсона.

Напомним, что в Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая - восьмой годовщине со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов.