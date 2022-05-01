Война в Украине ничего не даст России - Зеленский

Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и "будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".

Президент Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ.

"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенные жизни людей, сожженное или украденное имущество России ничего не даст, только будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех, кто будет работать на изоляцию России", - заявил президент в своем традиционном обращении.

Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и "будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".

Напомним, что российские войска пытаются наступать на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях, однако успеха не имеют и несут потери.