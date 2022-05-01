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Азов показал, как людей выводят с Азовстали

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН.
Азов показал, как людей выводят с Азовстали

Полк Азов показал уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

На видео видно, как женщины и дети выходят из-под завалов. 

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН.

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