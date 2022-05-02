Начало эвакуации из Мариуполя перенесли

Местные власти сообщили, что время пришлось сменить на более ранее, однако причин переноса не назвали.

Городской совет Мариуполя сообщил о переносе времени эвакуации мирного населения из заблокированного российскими оккупантами города 2 мая. Об этом в воскресенье, 1 мая сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7.00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити"", - рассказал чиновник.

Также глава ОВА попросил украинцев, которые поддерживают связь с жителями Мариуполя, которые остаются в заблокированном городе, передать им эту информацию.

Ранее сообщалось, что эвакуация гражданского населения состоится в 8 часов. Однако впоследствии ее перенесли на час раньше.

Напомним, 1 мая в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла успешно. Так, в безопасности сейчас более 100 украинцев - в частности дети, женщина и пожилые люди.Также полк Азов показал уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

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