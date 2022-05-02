Верещук заявила, что на Азовстали назревает гуманитарная катастрофа

На Азовстали назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчивается еда, вода и медикаменты.

Ситуация на Азовстали приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что у людей, которые находятся на территории металлургического комбината Азовсталь, заканчивается продовольствие и вода.

"Продолжается мариупольская гуманитарная операция. За два первых дня мы эвакуировали более ста женщин, детей и стариков с территории металлургического комбината Азовсталь. Как известно, на Азовстали вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты", - отметила она.

Верещук напомнила, что многократные попытки эвакуировать гражданских в течение последних недель успеха не имели.

"Ситуацию под личный контроль взял президент Зеленский. 27 апреля состоялась встреча президента Украины с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины с ООН и Международным Комитетом Красного Креста. Как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе. Мариупольская гуманитарная операция будет продолжаться, пока не достигнем своих целей - спасения жизней наших граждан", - подчеркнула Верещук.

Напомним, 1 мая в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла успешно. Так, в безопасности сейчас более 100 украинцев - в частности дети, женщина и пожилые люди. Полк Азов показал уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

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