В Генштабе ВСУ работал российский шпион - Арестович

В состав вражеской ВРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник.

Служба безопасности Украины задержала российских шпионов, которые собирались сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси и обвинить в этом Украину. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович рассказал, что сбить самолет должны были с помощью украинского вооружения. А именно наших переносных противозенитных ракетных комплексов.

Оружие наших войск шпионы планировали получить через волонтеров. Для этого они начали входить в доверие волонтеров, давая им реальные сведения о передвижении российских войск, но, как правило, "кадыровцев".

"Когда СБУ уже провела задержание, обнаружилась еще одна более интересная деталь. Группа искала актеров для съемки видео нападения на пост терробороны. На этом они и "погорели"", - рассказал Арестович.

"Выяснилось, что их старший лгал начальству в Москве - они искали постановочных товарищей, чтобы изобразить нападение на пост терробороны. Потому что реально на пост терробороны нападать не хотели, это же грозит. И они хотели разыграть и снять ролик о том, что они якобы убивают и переслать начальству как отчет о проделанной работе и получить гонорары. Они искали актеров и на этом сгорели", - поделился Арестович.

Советник главы ОП добавил, что три ключевых составляющих этой истории описывают все происходящее в российской армии много лет:

"Первое - сбить пассажирский самолет. Второе - обмануть начальство. И третье - сдать "кадыровцев".

Ранее Арестович рассказал, что ячейки легиона Свобода России, состоящего из россиян, выступающих против режима Путина, появились на территории Российской Федерации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet