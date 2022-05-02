Заработал интерконнектор Gas Interconnection Poland - Lithuania, присоединивший страны Балтии к европейскому газовому рынку.

Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Сегодня заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона", - отметил он.

Как пояснил Макогон, при таких условиях Газпрому будет труднее шантажировать Литву и Польшу.

Танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши, по его данным, прибудет на терминал в Клайпеде уже в ближайшие дни.

"По окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает доступ и Украина", - добавил Макогон.

Напомним, Украина готова помочь Европе поставками электроэнергии для снижения зависимости от России, в обмен Киев рассчитывает получать тот объем газа, которого не хватает Украине.

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