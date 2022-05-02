ООН: В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна

От поставок украинской пшеницы зависят многие страны, в первую очередь с развивающейся экономикой, бедные страны.

В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна - пока их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пишет Радио Свобода.

Он отметили, что до начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и производителем кукурузы. При этом, как подчеркнул он, от поставок украинской пшеницы зависят многие страны.

Фрик заявил, что голод не должен быть оружием и призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

Напомним, в Российской Федерации на территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами.

Ранее сообщалось, что война России против Украины повлияет на рост мировых цен на зерно, что может иметь серьезные последствия для рынков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нашла как минимум три варианта вывоза продукции в условиях войны. Вместо портов для экспорта зерна начали использовать железную дорогу, но объемы поставок в разы ниже.

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