Запорожская область: армия РФ била по домам Орехова - есть жертвы

Российская армия продолжает обстреливать жилые районы украинских городов

Вчера, 1 мая, в Орехове Запорожской область военные РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской ОВА, ссылаясь на информацию от Ивана Арефьева, представителя областной администрации.

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“Оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли”, - поделились в ОВА.

В Орехове обстреляли дома мирных жителей / t.me/zoda_gov_ua

Помимо этого, обстрелы вчера происходили и в других населенных пунктах области.

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Как сообщили в ЗОВА, в городе Пологи в результате артиллерийских обстрелов произошел пожар на двух хозпостройках. Также горело служебное помещение отделения «ПриватБанка». В Орехове из-за вражеских обстрелов загорелась крыша жилого дома и хозяйственные постройки. В пгт. Железнодорожное недалеко от Гуляйполя из-за артиллерийских атак россиян на мирных жителей горела крыша дома и хозяйственные постройки.

Напомним, что российские оккупанты 25 апреля в Запорожской области захватили и увезли в неизвестном направлении двух волонтеров из Великобритании.

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