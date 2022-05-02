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Опубликован график дополнительных эвакуационных поездов на 2 мая

Время отправления может меняться.
Опубликован график дополнительных эвакуационных поездов на 2 мая
Иллюстративное фото / Укрзализныця

На 2 мая назначены дополнительные эвакуационные рейсы. Об этом сообщает Укрзализныця на своем официальном сайте.

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Рейсы назначены по следующим маршрутам:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 - Львов;
  • 14:30 – 220/219 Львов - Запорожье-1;
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр.

Время отправления может меняться.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.

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