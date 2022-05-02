В ОП объяснили, о чем не говорят на переговорах с Россией

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

На переговорах Украины и России по вопросу вывода российских оккупационных войск не могут подниматься темы независимости, суверенитета и территориальную целостность нашего государства. Об этом в своем интервью для CNN рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, позиция Украины на переговорах с Россией не поменялась. Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров.

Напомним, переговоры между Украиной и Россией по вопросу вывода российских оккупационных войск начались в конце февраля. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров, но ни о чем не договорились.

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Казалось, прорыв будет после переговоров в Турции, но этого не произошло, так как стало известно про военные преступления российских оккупантов в Киевской области (массовые убийства мирных жителей). В последнее время переговоры также замедлились из-за наступления российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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