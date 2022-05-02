Роспропаганда сняла сюжет про могилу ноги убитого полковника

Полковника оккупационной армии собрали по частям и отправили в Россию, но одну ногу "потеряли"

Российские пропагандисты показали сюжет про могилу, в которой похоронили ногу российского полковника, погибшего в районе города Изюм Харьковской области.

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В сюжете одного их пропагандистских телеканалов рассказывается, что в середине марта при возведении переправы через реку погиб начальник инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа России Николай Овчаренко.

"Здесь в результате ожесточенного боя погиб полковник. Командир инженерных войск. В него практически прямое попадание было, разорвало на части", — рассказал солдат, с которым общался корреспондент.

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По словам оккупанта, останки полковника собрали и отправили обратно в Россию. Уже позднее нашли оторванную ногу офицера и решили похоронить ее прямо на месте. Примечательно, что над могилой ноги поставили полноразмерный деревянный крест с датами жизни полковника.

Напомним, большое количество погибших среди высокопоставленных офицеров российской армии указывает на удивительный уровень некомпетентности российского командования. Об этом заявил бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

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