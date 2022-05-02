Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как РФ – Подоляк

Только в Мариуполе количество жертв оценивается в несколько десятков тысяч

Никто не принес Донбассу больше страданий, чем Россия. Об этом заявил у себя в Твиттер советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Он напомнил, что в предыдущие годы в ходе конфликта на Донбассе гибло относительно немного мирных жителей. Так, в 2019 году в регионе от боевых действий погибло 27 гражданских, в 2020-м – 8, в 2021 году – 15.

"За два месяца от начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня", - написал Подоляк.

Напомним, Минобороны признало, что враг контролирует Мариуполь. ВСУ заблокированы на Азовстали, остальной город под контролем захватчиков.

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