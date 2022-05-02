В ГУР назвали два варианта окончания войны

Применение Кремлем тактического ядерного оружия ускорит конец России. В этом случае ее ждет распад или смена руководства и возвращение всех оккупированных территорий.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия по Украине, есть всего два варианта окончания войны. Об этом Буданов в понедельник, 2 мая, рассказал в интервью НВ.

По его словам, в этом случае война России против Украины может закончиться двумя путями – распадом РФ на три и более частей или сменой российского руководства.

"Эта война закончится. Есть всего два варианта, как она может закончиться".

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.

В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории - от островов Японии до Кенигсберга, нынешний Калининград, принадлежащего Германии".

При этом Буданов заверил: "Не беспокойтесь, Украина победит".

На вопрос, может ли закончиться война и при этом президент РФ Владимир Путин останется в живых, начальник ГУР ответил: "Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, но это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик".

Буданов также подчеркнул, что применение Россией тактического ядерного оружия только ускорит конец РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что Путин может применить ядерное оружие.

В Конгрессе США подготовили резолюцию для введения войск в Украину в случае применения РФ оружия массового поражения.