"Мэром" Бердянска оккупанты поставили осужденного за педофилию - Подоляк

"Заместителем" мэра-педофила был назначен бывший дворник, а "руководителем" ЗАГСа – уборщица.

Русские оккупанты назначили "мэром" Бердянска судимого за педофилию. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Назначенный оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию. "Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" ЗАГСа – уборщицу", - написал Подоляк.

Он добавил, что армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле есть "русский мир".

Напомним, в Бердянске российские военные назначили "своего" директора дома культуры и требуют готовить концерты ко Дню победы.