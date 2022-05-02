Оккупанты организовали переправу через Северский Донец - Генштаб

Враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшей переброски в районы оперативного назначения на территории Украины.

Российские войска обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. ОБ этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 2 мая.

"Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также указано, что наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Для усиления своей группировки противник осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Тажке враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшей переброски в районы оперативного назначения на территории Украины.

Ранее в ВСУ озвучили планы дальнейшей мобилизации. Нынешний мобилизационный период долже закончиться в этом месяце.