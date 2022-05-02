Зеленский: Украина не уступит территорию ради мира
Украина не намерена уступать часть территории России ради прекращения войны. Кремль на этом не остановится. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию ERT, обнародованном в понедельник, 2 мая.
Так, на вопрос, готов ли он пойти на изменение украинской границы для достижения мира, украиснкий лидер ответил: "Мир не готов. Никто из нас не готов. Насильственное изменение границ – это именно то, что происходит, иначе границы Украины не изменятся".
Зеленский заверил, что Украина будет возвращать свои территории.
"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России, то все эти люди погибли зря. Почему они погибли? И Россия на этом не остановится, она не остановилась на Крыме. Просто дать им время отдохнуть перед новой атакой через два-три года? Мы не согласны с этим", – сказал президент.
Ранее Зеленский заявил, что действия российских войск в Украине – это и есть нацизм. Об этом он сказал, говоря об обвинениях РФ Украины в нацизме, в частности в адрес батальона Азов.