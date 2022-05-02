Зеленский: Украина не уступит территорию ради мира

Украинцы готовы восстановить территориальную целостность своей страны, заверил Владимир Зеленский.

Украина не намерена уступать часть территории России ради прекращения войны. Кремль на этом не остановится. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию ERT, обнародованном в понедельник, 2 мая.

Так, на вопрос, готов ли он пойти на изменение украинской границы для достижения мира, украиснкий лидер ответил: "Мир не готов. Никто из нас не готов. Насильственное изменение границ – это именно то, что происходит, иначе границы Украины не изменятся".

Зеленский заверил, что Украина будет возвращать свои территории.

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России, то все эти люди погибли зря. Почему они погибли? И Россия на этом не остановится, она не остановилась на Крыме. Просто дать им время отдохнуть перед новой атакой через два-три года? Мы не согласны с этим", – сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что действия российских войск в Украине – это и есть нацизм. Об этом он сказал, говоря об обвинениях РФ Украины в нацизме, в частности в адрес батальона Азов.