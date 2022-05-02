Эвакуация из Мариуполя продолжится во вторник

Эвакуация мирного населения будет проходить при поддержке ООН и Красного Креста, заверили в горсовете.

Эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя продолжится во вторник, 3 апреля. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация начнется в 07:00 утра. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска.

Напомним, 1 мая в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла удачно. В безопасности сейчас более 100 украинцев.

На понедельник, 2 мая, эвакуация была запланирована на 8 часов утра, однако время пришлось изменить на более ранее. После 16:00 эвакуированные начали прибывать в Запорожье.