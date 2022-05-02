Венгрия знала о планах РФ по Украине - СНБО

Алексей Данилов утверждает, что в планах Будапешта было присвоить себе часть украинских территорий после мнимой победы Кремля в войне.

Венгерские власти знали от российского руководства о подготовке вторжения в Украину и имели территориальный интерес в этой войне. Об этом в понедельник, 2 мая, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть украинской территории", - сказал глава СНБО.

При этом Данилов подчеркнул, что Будапешт просчитался в своих планах.

"Этого не будет никогда, победа будет за нами. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны (Венгрии - ред.) по результатам этой войны", - добавил он.

Напомним, после начала российского вторжения Венгрия запретила самолетам других стран, поставляющих оружие в Украину, пролетать над ее территорией. Кроме того, до сегодняшнего дня Будапешт выступает против введения эмбарго на энергоносители из РФ.