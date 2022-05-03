Азовсталь находится под непрерывным огнем

Захватчики снова пытались штурмовать завод. В результате бойцы ВСУ отбили их атаку, уничтожив пятерых оккупантов.

После частичной эвакуации гражданских с территории завода Азовсталь в Мариуполе российские войска продолжает обстреливать предприятие. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщается в Telegram-канале полка Азов.

По словам защитников, под постоянным вражеским огнем находится вся территория Азовстали, в том числе постройки, где скрывается от опасности мирное население. Оккупанты наносят авиаудары, а также используют корабельную артиллерию и танки.

Кроме того, захватчики пытались штурмовать завод. В результате бойцы ВСУ отбили их атаку, уничтожив пятерых оккупантов.

О постоянном обстреле Азовстали рассказал и начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в комментарии телеканалу CNN.

"Артиллерия и корабельная артиллерия ведут непрерывный огонь. Постоянно наносятся удары с воздуха. Здесь находится большое количество раненых. Все идет к уничтожению объекта", - отметил он и заявил о необходимости эвакуации гражданских и раненых.

"Мы хотели бы рассмотреть вариант эвакуации для воинского контингента", - добавил Вершинин.

Напомним, в Мариупольском горсовете сообщили, что во вторник 3 мая при поддержке ООН и Красного Креста продолжится эвакуация мирного населения из города.