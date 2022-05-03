Зеленский: Слова Лаврова о евреях не случайны

Украинский лидер задался вопросом, останется ли после такого заявления посол Израиля в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 68-го дня войны, обнародованном вечером в понедельник, 2 мая, прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об еврейских корнях Адольфа Гитлера.

"Министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты - якобы среди самих евреев. И что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что после скандала, который разразился в Израиле после таких слов российского министра, в Москве никто заявление Лаврова не опроверг и не объяснил.

"Там молчат. А значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел. ... Поэтому вопрос - останется ли Посол Израиля в Москве, зная такую ​​их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией как обычно? Потому что это все неслучайно. Неслучайные слова российского министра иностранных дел - "великого знатока гитлеризма", - задался вопросом президент.

Наконец, украинский лидер подчеркнул, что разрушительная война, которую ведет Россия против Украины, свидетельствует о том, что в Москве отбросили мораль и все достижения победителей нацизма.

Напомним, в ответ на высказывания Лаврова, которые касались и украинского президента, глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба констатировал, что современная Россия полна ненависти к другим народам.