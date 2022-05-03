Защитники нанесли удар по ПВО врага на Змеином

Украинские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили еще одну единицу российской военной техники.

Воины ВСУ уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, которую враг разместил на острове Змеиный. Соответсвующее видео появилось в Сети в понедельник, 2 мая.

На нем видно, как защитники наносят удар по технике противника с помощью беспилотника Bayraktar.

Ранее военные из 30 отдельной механизированной бригады опубликовали видео уничтожения склада боеприпасов российских военных.