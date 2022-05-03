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Защитники нанесли удар по ПВО врага на Змеином

Украинские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили еще одну единицу российской военной техники.
Защитники нанесли удар по ПВО врага на Змеином

Воины ВСУ уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, которую враг разместил на острове Змеиный. Соответсвующее видео появилось в Сети в понедельник, 2 мая.

На нем видно, как защитники наносят удар по технике противника с помощью беспилотника Bayraktar.

 

Ранее военные из 30 отдельной механизированной бригады опубликовали видео уничтожения склада боеприпасов российских военных.

 

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