Защитники нанесли удар по ПВО врага на Змеином
Украинские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили еще одну единицу российской военной техники.
Воины ВСУ уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, которую враг разместил на острове Змеиный. Соответсвующее видео появилось в Сети в понедельник, 2 мая.
На нем видно, как защитники наносят удар по технике противника с помощью беспилотника Bayraktar.
Ранее военные из 30 отдельной механизированной бригады опубликовали видео уничтожения склада боеприпасов российских военных.
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