В Сети продают "недоеденный Джоли" круассан

Продавец утверждает, что он работает уборщиком в том самом львовском кафе, куда заходила звезда Голливуда.

Парень по имени Евгений выставил на продажу круассан, который, по его утверждению, не доела в кафе американская киноактриса Анджелина Джоли во время визита во Львов 30 апреля. Скриншот объявления обнародован в Сети в понедельник, 2 мая.

Согласно подписи к фото, продавец работает уборщиком в заведении, которое посетила звезда. За недоеденное хлебобулочное изделие он просит миллион гривен с возможностью торга.

Как сообщалось, во время частного визита во Львов Анджелина Джоли посетила больницу, где лечат детей, пострадавших от обстрелов и взрывов, центр для детей и молодежи с инвалидностью, пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами.

Ее неожиданный визит вызвал ажиотаж не только в Украине, но и в стране-агрессоре.