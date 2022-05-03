В Сети продают "недоеденный Джоли" круассан
Продавец утверждает, что он работает уборщиком в том самом львовском кафе, куда заходила звезда Голливуда.
Парень по имени Евгений выставил на продажу круассан, который, по его утверждению, не доела в кафе американская киноактриса Анджелина Джоли во время визита во Львов 30 апреля. Скриншот объявления обнародован в Сети в понедельник, 2 мая.
Согласно подписи к фото, продавец работает уборщиком в заведении, которое посетила звезда. За недоеденное хлебобулочное изделие он просит миллион гривен с возможностью торга.
Как сообщалось, во время частного визита во Львов Анджелина Джоли посетила больницу, где лечат детей, пострадавших от обстрелов и взрывов, центр для детей и молодежи с инвалидностью, пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами.
Ее неожиданный визит вызвал ажиотаж не только в Украине, но и в стране-агрессоре.
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